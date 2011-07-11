Пара евро/доллар на текущей неделе останется в рамках 1.4000-1.4500 - эксперт

Пара евро/доллар на текущей неделе (11-15 июля), по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, останется в рамках 1.4000-1.4500, тяготея при этом вниз. Способствовать этому будут новые слухи о распространении долгового кризиса в Европе: следующей страной может оказаться Италия. Если фунт последует вслед за евровалютой, то его целью станет уровень 1.5700. Роль валют-убежищ для японской иены и швейцарского франка сохранится. Пара USD/JPY, вероятно, останется в диапазоне 80.00-81.00, а USD/CHF продолжит тяготеть к 0.8300.

Как отмечают аналитики, на текущей неделе будут опубликованы данные по внешней торговле, протокол последнего заседания FOMC, на котором было принято решение по процентным ставкам, данные по инфляции, цифры по розничной торговле, индикатор уверенности потребителей, рассчитываемый университетом Мичигана, показатели промышленного сектора в США. Кроме того, глава ФРС Бен Бернанке выступит перед Палатой представителей с полугодовой речью о денежно-кредитной политике. Важными для рынка также станут: индекс потребительских цен в Германии и ЕС, показатели внешней торговли, рынка труда и инфляции в Великобритании, решение по основной процентной ставке в Японии.