Новый глава ЕЦБ Марио Драги возглавил рейтинг самых влиятельных финансистов

Новый глава Центрального банка Европы итальянец Марио Драги возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных европейских финансистов, который составляется изданием Financial News. Впервые первую позицию списка занял банкир, занимающийся финансовым регулированием, отмечают составители. Драги, занимавший пост главы ЦБ Италии, с октября текущего года вступит в должность директора европейского Центробанка, помимо этого, он входит в число советников разнообразных финансовых ведомств Европы. В прошлом году Драги занял второе место рейтинга.

В этом году второе место в списке досталось исполнительному директору Deutsche Bank Йозефу Аккерману. Специалисты оценили успешность его деятельности на посту: в прошлом году Аккерман провел выгодную сделку по покупке Postbank, после чего банковская группа сумела достичь амбициозную цель – ?10 млрд доналоговой прибыли. В 2009 году показатель составлял ?4 млрд.

Бронзовую позицию рейтинга самых влиятельных финансистов Европы занял директор банковской группы Goldman Sachs International и вице-председатель Goldman Sachs Майкл Шервуд. Его работа в компании началась еще в 1986 году; «с тех пор он достиг зарплаты в $14,4 млн», пишет Financial News.

Далее места списка распределились подобным образом: четвертым стал еще один финансовый регулятор Стефан Ингвес – председатель Базельского комитета по банковскому надзору; пятым – исполнительный директор Credit Suisse Брэди Дуган. Шестая позиция рейтинга досталась еще одному топ-менеджеру Goldman Sachs – главе инвестиционного подразделения банка Ричарду Нодду. Седьмое, восьмое, девятое места заняли соответственно глава подразделения Deutsche Bank по корпоративному и инвестибанкингу Аншу Джейн, глава Банка Англии Мервин Кинг, президент биржи NYSE Euronext Доминик Черутти.

Замыкает десятку исполнительный директор компании P-Solve Майк Фолкнер.

Ежегодный рейтинг FN составляется с помощью опроса игроков и специалистов финансового рынка. В список попадают лишь европейцы, не занимающие государственные посты, пишет «Газета.Ru».