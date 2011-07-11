Подконтрольная Фирташу Centragas Holding приобрела 89,97% банка «Надра»

Компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, приобрела 89,97% ПАО «КБ «Надра» (Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«Банк «Надра» завершил все необходимые операции в системе депозитарного учета ценных бумаг, что позволяет компании Centragas Holding GmbH стать полноправным крупнейшим акционером ПАО «КБ «Надра» с долей 89,97% в уставном капитале банка», - говорится в пресс-релизе.

В сообщении также указывается, что банк завершил процедуры регистрации государственными регуляторами увеличения размера уставного капитала и дополнительной эмиссии акций банка.

Как сообщалось, временный администратор банка «Надра» 28 марта 2011 года принял решение о проведении дополнительной эмиссии акций, в результате которой уставный капитал банка увеличится с 390,36 млн. грн. – до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Размещение 350 млн. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 грн. было закрытым.

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Centragas Holding приобрести более 50% в капитале проблемного банка «Надра».

Банк «Надра» 29 апреля 2011 года сообщил о завершении размещения акций дополнительной эмиссии на сумму 3,5 млрд. грн. Компания Centragas Holding AG и "Надра Банк" подписали договор купли-продажи акций, согласно которому все 100% акций дополнительной эмиссии приобретает компания Centragas Holding AG.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация Национального банка Украины.

По оценкам аудиторов, по состоянию на 1 октября 2010 года для возобновления нормальной работы банка необходимо было около 8,8 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2010 году банк «Надра» получил прибыль в размере 4,74 млн. грн. против убытка 1,36 млрд. грн. в 2009 году.