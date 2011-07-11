Ощадбанк доразместил еврооблигации на 200 млн. долл.

АО «Ощадбанк» (Киев) 8 июля 2011 года доразместило пятилетние еврооблигации на 200 млн. долл. под 8,05% годовых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«Эта операция является продолжением выпуска, осуществленного в марте 2011 года на сумму 500 млн. долл. США, по ставке 8,25% годовых. Лид-менеджерами трансакции выступили банки Credit Suisse и Morgan Stanley», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заявки на участие в этой трансакции поступили от 55 инвесторов, книга составила около 400 млн. долл. Инвесторы из Великобритании выкупили 64% выпуска еврооблигаций, Европы – 26%, Швейцарии – 8%. В основном бумаги приобретали компании по управлению активами, хедж-фонды и банки.

Как и в случае первого выпуска, доразмещение было осуществлено в течение нескольких часов после объявления его условий. Ощадбанку удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,1% до 8,05%, и увеличить сумму привлечения с заявленных «минимум 100 млн. долл.» до 200 млн. долл.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 68,081 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 45,037 млрд. грн., обязательства - 51,243 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,838 млрд. грн.

«Ощадбанк» в I квартале 2011 года получил прибыль 127 млн. грн.