11-12 июля в Брюсселе пройдут промежуточные консультации по соглашению о ЗСТ Украины и ЕС

В Брюсселе 11-12 июля пройдут промежуточные консультации по несогласованным вопросам в рамках переговоров о подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в службе заместителя министра экономики Валерия ПЯТНИЦКОГО.

Как сообщал УНИАН, очередной, 18-й раунд переговоров по подготовке соглашения о ЗСТ между Украиной и Европейским Союзом планируется провести во второй половине сентября в Брюсселе.

В конце мая первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ провел в Брюсселе переговоры с представителями Европейской Комиссии и по их завершении заявил о снятии большинства спорных вопросов по подготовке соглашения о ЗСТ.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечал, что в переговорах о создании ЗСТ с ЕС остались три неурегулированных вопроса. В частности, относительно объемов квотирования экспорта аграрной продукции, допуска украинских автоперевозчиков на европейский рынок услуг и компенсаций за отказ от использования Украиной географических названий товаров.

Справка УНИАН. Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года.

Руководство ЕК и власти Украины надеются на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС в текущем году.