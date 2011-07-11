НК не способствовал активизации деловой активности и привлечению инвестиций – Кинах

Введение в действия Налогового кодекса не способствовало активизации деловой активности в Украине, а также привлечению инвестиций в страну.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ сегодня во время брифинга.

«Мы обеспокоены тем, что в законопроекте (Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины» (об усовершенствовании некоторых норм Налогового кодекса) – УНИАН) не учтены те предложения общественных организаций, экспертов, которые были направлены на ускорение модернизации нашей экономики, на возобновление основных фондов, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса», - также отметил он.

Кроме того, по словам А.КИНАХА, не учтены в законе предложения по возобновлению легкой промышленности через механизмы критического импорта. «То есть оборудование, которое не производится в Украине, должно на максимально благоприятных условиях привлекаться в качестве инвестиционного импорта для модернизации предприятий легкой промышленности», - сказал президент УСПП.

Среди прочего он отметил то, что в законе не было учтено введение механизма налогового векселя, а также рекомендации экспертов по созданию условий энергосбережений и энергоэффективности. «Налоговый кодекс требует существенного усовершенствования», - считает А.КИНАХ.

«Показатели роста валового внутреннего продукта в некоторых отраслях – это не результат эффективных действий на внутреннем рынке. Это в первую очередь результат благоприятной конъюнктуры на традиционных украинских экспортных внешних рынках – горно-металлургический комплекс, химический комплекс, частично машиностроение», - отметил он.

По словам А.КИНАХА, Налоговый кодекс и экономическую политику государства необходимо существенно усиливать. Предложения УСПП и экспертов в данном вопросе будут сформулированы в обращении к Президенту, правительству и парламенту для принятия соответствующих решений.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины» (об усовершенствовании некоторых норм Налогового кодекса).