Рассмотрение дела Луценко перенесено на 14 июля

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО на 14 июля на 10.00.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Юрий ГРЫМЧАК.

В свою очередь, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН в интервью журналистам отметил, что заседание перенесено в связи с тем, что один из судей коллегии Оксана ЦАРЕВИЧ задействована сегодня в другом судебном процессе.

По словам адвоката, сегодняшнее судебное заседание имело два основных момента, в частности, рассматривалось ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование. В основу этого ходатайства положено то, что целый ряд следственных действий не был осуществлен во время досудебного следствия, и то, что обвинительное заключение, которое было предоставлено, не отвечает требованиям закона, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

По словам И.ФОМИНА, другим ключевым вопросом в сегодняшнем заседании стало то, что представители Генеральной прокуратуры заявили ходатайство относительно допроса народного депутата Г.МОСКАЛЯ в качестве свидетеля.

«Мы возражали, поскольку он уже оказывал юридическую помощь Юрию Виталиевичу (ЛУЦЕНКО). Кроме того, прокуратура никак не обосновала, какие же именно показания должен дать МОСКАЛЬ, поскольку есть более 100 человек в списке свидетелей, который приобщен к обвинительному заключению, и в нем МОСКАЛЯ нет», - сказал адвокат, добавив, что это ходатайство судом не было решено, и суд отложил рассмотрение этого вопроса до стадии дополнений.

«Поэтому мы, как защита, еще не знаем, как мы будем действовать. Наверное, мы вновь заявим ходатайство о допуске МОСКАЛЯ на следующем заседании в качестве защитника по нашему уголовному делу», - отметил И.ФОМИН.