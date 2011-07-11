Законопроект об «упрощенке» нужно принимать в сентябре как первоочередной – Кинах

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№8521) необходимо принимать как первоочередной в сентябре 2011 года, когда парламент возобновит работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

«Я уверен, упрощенная система налогообложения будет сохранена, а законопроект необходимо принимать как первоочередной в сентябре текущего года», - сказал он.

Данный законопроект, по словам А.КИНАХА, направлен на усовершенствование упрощенной системы налогообложения, и документ вносился в парламент правительством по поручению Президента Украины.

Как отметил президент УСПП, в законопроекте учтено около 80% всех предложений объединений предпринимателей. В частности, законопроект предусматривает возобновление сотрудничества предпринимателей с юридическими лицами, фиксирует социальную защиту предпринимателей-пенсионеров.

Справка УНИАН. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№8521) зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года. Среди прочего он предусматривает отмену нормы, согласно которой плательщики налога на прибыль не могут относить на валовые расходы приобретение товаров/услуг у физлиц - плательщиков единого налога.