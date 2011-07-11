Внесение изменений в НК подтверждает готовность власти к социальному диалогу - Клюев

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что внесение изменений в Налоговый кодекс свидетельствует о готовности власти к широкому социальному диалогу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ сказал, комментируя внесение парламентом поправок в Налоговый кодекс.

"Власть обязана ежедневно сотрудничать с разными слоями общества для повышения качества проводимых реформ", - подчеркнул первый вице-премьер.

По его словам, важно отслеживать последствия принятых решений и своевременно вносить коррективы.

А.КЛЮЕВ заявил, что принятые на прошлой неделе изменения к кодексу учитывают анализ практики применения норм Налогового кодекса и призваны урегулировать значительную часть проблемных вопросов.

Он сообщил, что уточнены некоторые термины, ряд формулировок выписаны более корректно для однозначного их толкования, есть пункты, касающиеся сокращения объемов налоговой отчетности. Также более четко прописаны условия и формальности, которые должны соблюсти представители налоговой службы, чтобы иметь право проводить проверку предприятия.

Кроме того, отметил А.КЛЮЕВ, ограничены проверки малого бизнеса.

«Мы продолжим работу над упрощением жизни предпринимателей – еще многое нужно сделать. С одной стороны, важно сотрудничать с представителями бизнеса, учитывать их предложения, сокращать административные барьеры, с другой – своевременно реагировать на коррупционные проявления», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины» (об усовершенствовании некоторых норм Налогового кодекса).