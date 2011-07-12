На рынке депозитов физлиц произошло очередное снижение процентных ставок - эксперт

На рынке депозитов физических лиц за прошлую неделю произошло очередное снижение процентных ставок.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, за период с 4 по 8 июля одновременно несколько банков снизили ставки по предложениям как в национальной валюте, так и в иностранной. Процентные ставки по депозитам в гривне по сравнению с предыдущей неделей сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых (средняя – 5,88%); на 3 месяца – от 4,2 до 13% (средняя - 8,89%); на 6 месяцев – от 5,5 до 14,5% (средняя – 10,53 %); на 12 месяцев – от 8 до 15,5% (средняя - 11,88%).

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, по вкладам в долларах США ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 5,75% годовых (средняя - 3,24%); на 3 месяца – от 1,8 до 7,75% (средняя – 4,56%); на 6 месяцев – от 2,05 до 8,25% (средняя - 5,29%); на 12 месяцев – от 2,75 до 8,75% (средняя - 5,95%). По депозитам в евровалюте ставки следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4% годовых (средняя - 2,12%); на 3 месяца – от 0,7 до 6,75% (средняя - 3,06%); на 6 месяцев – от 1 до 7,25% годовых (средняя – 3,52%); на 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,09%).

«На сегодняшний день сохраняется тенденция падения процентных ставок по всем видам депозитов. Самыми прибыльными продолжают оставаться долгосрочные вклады на 12 месяцев как в гривне, так и в иностранной валюте. Снижение ставок по всем предложениям можно связать также с летним периодом, и существует вероятность того, что ставки могут повыситься к осени-зиме текущего года», - полагает эксперт.