Ситуация в Италии обвалила евро до семинедельного минимума

На мировых торгах в понедельник, 11 июля, евро подешевел к доллару до семинедельного минимума на фоне опасений, что долговой кризис может охватить Италию.

Так, к концу торговой сессии евро подешевел к доллару до 1,4030 доллара за евро против 1,4263 доллара за евро к закрытию пятницы.

Японская иена, напротив, улучшила позиции к американской валюте до 80,26 иены за доллар против 80,64 иены за доллар к закрытию предыдущих торгов.

Поддержку евро не смогли оказать итоги заседания Еврогруппы в Брюсселе. Министры финансов еврозоны не смогли договориться о новых конкретных параметрах второго пакета финансовой поддержки Греции. При этом премьер-министр Греции Йоргос Папандреу потребовал от ЕС более решительных мер по борьбе с проблемой суверенного долга в Европе. "Если Европа не примет правильные, коллективные и сильные решения прямо сейчас, есть опасность новых и, возможно, глобальных потрясений на рынках из-за распространения сомнений относительно наших возможностей защитить нашу общую валюту", - говорится в послании Папандреу, направленном в адрес председателя Еврогруппы Жан-Клода Юнкера, передает Bloomberg.