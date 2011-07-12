Отрицательное сальдо внешней торговли достигло 4,6 млрд.долл.

За январь-май 2011 г. экспорт товаров из Украины по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 43% - до 26 млрд. 954,9 млн. долл. США, импорт в Украину – на 52,5% - до 31 млрд. 580,8 млн. долл., отрицательное сальдо составляло 4 млрд. 625,9 млн. долл., увеличившись в 2,3 раза (в январе-мае 2010 г. – 1 млрд. 981,4 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, в мае 2011 г. экспорт товаров увеличился по сравнению с маем 2010 г. на 42,3% - до 5 млрд. 970,3 млн. долл., импорт увеличился на 53,3% - до 6 млрд.766,6 млн. долларов. Отрицательное сальдо составило 796,3 млн. долл., в том время, как в мае 2010 г. эта цифра составляла 218,6 млн. долларов.

По итогам января-мая т.г., коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-мае 2010 г. – 0,90).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.

Объемы экспорта в страны СНГ составили 36% от общего объема экспорта, Европы – 30,5% (в т.ч. в страны Европейского Союза – 29,8%), Азии – 25%, Африки – 4,3%, Америки – 4,1%.

Наибольшие экспортные поставки осуществлялись в Российскую Федерацию – 27,1% от общего объема экспорта, Турцию – 6,2%, Италию – 5,6%, Польшу – 4,3%, Германию – 3,7%, Беларусь – 3,1%, Индию – 2,7%.

Увеличился экспорт товаров во все основные страны-партнеры: Польшу – на 94,7%, Германию - на 75,5%, Италию – на 72,6%, Российскую Федерацию – на 56,6%, Турцию – на 36,5%, Индию- на 35,8%, Беларусь – на 27,6%.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 33,4% от общего объема. Минеральные продукты составляли 14,1%, механическое и электрическое оборудование – 10%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,5%, транспортные средства и дорожное оборудование – 6,8%, продукты растительного происхождения – 6,4%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,9%.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-маем 2010 г. увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,3% до 7,8%, жиров и масел животного или растительного происхождения - с 5,1% до 5,9%, руд, шлаков и золы- с 4,2% до 5,5%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4,1% до 5,4%, электрических машин – с 4,4% до 5,2%, изделий из черных металлов – с 3,6% до 4,4%, продуктов неорганической химии – с 2,1% до 2,5%, удобрений – с 2% до 2,3%.

Вместе с тем, уменьшилась доля черных металлов- с 30,9% до 29%, механических машин – с 6,3% до 4,8%, зерновых культур – с 5,5% до 3,7%.

Импорт из стран СНГ составлял 47,8% от общего объема, из Европы - 30,3% (в т.ч. из стран Европейского Союза- 29%), Азии- 15,3%, Америки – 4,9%, Африки – 1,4%, Австралии и Океании – 0,3%.

В общем объеме импорта наибольшие поступления осуществлялись из Российской Федерации- - 39,9%, Германии- - 7,8%, Китая- - 7,1%, Беларуси – 4,2%, Польши – 3,6%, США – 3,3%, Италии – 2,1%.

Увеличились против января-мая 2010 г. импортные поставки из Беларуси (на 96%), США (на 76%), Германии (на 67,3%), Российской Федерации (на 63%), Китая (на 56,8%), Италии (на 38,9%), Польши (на 22%). Минеральные продукты составляют 39,5% объема импорта товаров. На поставки механических и электрических машин приходилось 13,2%, продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности – 10%, транспортных средств и путевого оборудования – 6,8%, полимерных материалов, пластмассы и каучука – 5,4%, черных металлов и изделий из них – 4,5% от общей стоимости импорта.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,7% до 37,5%, механических машин – с 6,6% до 7,5%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 4,9% до 6,1%, электрических машин – с 5,3% до 5,6%. Уменьшилась доля фармацевтической продукции – с 4,1% до 3,3%, бумаге и картона – с 2,5% до 2%, других продуктов химической промышленности – с 2,1% до 1,9%, руды, шлаков и золы – с 2,9% до 1,5%.

В Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 515,7 млн. долл. (увеличение на 56,4%). Экспорт готовой продукции из импортного давальческого сырья составлял 2 млрд. 556,5 млн. долл. (в 2 раза больше, чем в январе-мае 2010 г.).

За 5 месяцев 2011 г. экспорт давальческого сырья составлял 39 млн. долл. (в 2 раза больше, чем за январь-май 2010 г.). В то же время в Украину импортировано готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, на 27,2 млн. долл. (на 44,7% больше объемов января-мая 2010 г.).