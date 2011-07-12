Остаток средств на корсчетах банков вырос до 14,5 млрд. грн.
13:01, 12 июля 2011Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 11 июля 2011 года увеличился на 4% и на начало дня 12 июня 2011 года составил 14,471 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 5%, или на 0,823 млрд. грн.
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