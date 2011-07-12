Депутаты предлагают вариант обеспечения рабочими местами молодежи

Народные депутаты от Партии регионов Андрей ПИНЧУК, Эльбрус ТАДЕЕВ, Юрий КОЛОЦЕЙ и Максим ЛУЦКИЙ предлагают освободить от уплаты единого взноса работодателей, которые предоставляют первое рабочее место для молодежи после окончания учебы.

Это прописано в проекте закона №8783 от 7 июля 2011 года, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Данным документом предлагается внести следующие изменения в Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»: «Работодатели, которые обеспечивают работоспособную молодежь первым рабочим местом после окончания учебы в профессионально-технических и высших учебных заведениях, освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование сроком на один год со дня оформления трудовых отношений».

Согласно законопроекту, такие действия повлияют на объемы поступлений в бюджет Пенсионного фонда (ПФ). По мнению авторов документа, данные расходы будут покрыты за счет других источников поступлений, предусмотренных ст. 72 закона о государственном пенсионном страховании: доход от инвестирования резервных средств для покрытия дефицита бюджета ПФ в последующих периодах; средства госбюджета и целевых фондов; средства от финансовых санкций за нарушение порядка начисления и уплаты страховых взносов; благотворительные взносы; добровольные взносы.

Депутаты также уверены, что при вступлении в действие данного законопроекта в будущем легализация заработных плат и уменьшение уровня безработицы приведет к увеличению поступлений в бюджет ПФ и госбюджет.