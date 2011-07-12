Отрицательное сальдо интервенций НБУ в июне составило почти 1,5 млрд. долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанковском рынке в июне т.г. составило 1 млрд. 497,7 млн. долл. (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 557,1 млн. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 170 млн. евро, 72,7 млн. австралийских долларов, 200,5 млн. швейцарских франков.

В июне Нацбанк из резервов продал 2 млрд. 54,8 млн. долл. США.

Объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 27911,1 млн. долл.

Объем операций с наличной иностранной валютой составил 4591,5 млн. долл. США, в т.ч. банки купили у населения 1689,7 млн. долл. США, продали – 2901,8 млн. долл. США.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 419,8 млн. долл. США и на 30 июня 2011 года составляли 17761,6 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в июне 2011 года уменьшились на 0,88%, или на 333,77 млн. долл., - до 37 млрд. 584,05 млн. долл.