Экономический "прогресс" власти - между Казахстаном и Гондурасом

Несмотря на все уверения власти, что экономика поднимается, внешние займы погашаются, зарплаты будут расти, а долги по ним сократятся, соцгарантии обеспечат, рейтинги западных влиятельных институтов говорят об обратном. Да и сам Президент на днях выразил сочувствие украинцам в связи с потерями, которые они испытывают из-за проведения реформ. Причем, по словам Виктора Януковича, ситуация, в которой сейчас находится страна, еще год назад была полностью прогнозируемой, а все, что происходило и происходит, - скоординированные действия руководства страны и желание общества изменить ситуацию к лучшему. То есть, все, что имеем, собственно, дело рук самих украинцев. «Фундамент развития сильного государства, фундамент улучшения жизни людей мы начали строить в прошлом году», - сказал гарант. К сожалению, счастье от удачного завершения строительства нам придется испытать не скоро, т.к. на данный момент света в конце туннеля не видно…

А пока мы имеем:

В госбюджете на т.г. предусмотрен уровень инфляции 8,9%. С начала года он составил 5,9%. Но если сравнить с прошлогодним показателем – почти 9%. Нацбанк оценивает инфляцию к концу года в пределах 11%. Всемирный банк ухудшил свой прогноз до 11,4%.

Еще Госстат отчитывается о росте ВВП - 5,3%. Но это, к сожалению, обусловлено искусственным занижением показателя той самой инфляции, который не сравнивается с прошлогодним, вместо этого параллель проводится от месяца к месяцу. С учетом реального повышения цен, а данный процесс в Украине ускоряется, то ВВП больше падает, чем подымается вверх. Как, впрочем, и производство. При этом отрицательное сальдо внешней торговли достигло 4, 6 млрд долл., увеличившись в июне в 2,3 раза.

Номинальная заработная плата в Украине тоже официально растет. На деле после девальвации гривни с 4,8 до 8 грн./долл. объем денежной массы существенно увеличился, а национальная валюта обесценилась. Получается, что номинальная зарплата оставляет желать лучшего.

Согласно официальным данным, в Украине уровень зарегистрированной безработицы находится в пределах 2%. А по данным МОТ - около 8%. Украинский рынок труда далек от совершенства. С одной стороны, часть заработной платы выплачивается в «конвертах», с другой – нет эффективной системы помощи безработным. Видимо поэтому около 3 млн. соотечественников работают за границей, причем, как правило, нелегально. «Экспорт рук» - один из главных сегментов внешней торговли Украины.

Экономические порывы «в минусе»

Как результат всего перечисленного - критические показатели в международных рейтингах. Так, Украина заняла четвертое место, пропустив вперед Мадагаскар, Армению и Гвинею, в рейтинге "Forbes" 10 худших экономик мира. Украину издание называет страной с "перспективным фермерством и значительными запасами минеральных ресурсов" и отмечает, что она способна стать ведущей европейской экономикой. Зато по показателям ВВП на душу населения Украина уступает "даже таким странам, как Сербия и Болгария". Государственный департамент США объясняет это сложной системой регулирования, слабым управлением, неисполнением решений суда и коррупцией.

О неудовлетворительной экономической ситуации в стране говорят и другие международные организации. Так, по подсчетам ООН, за чертой бедности сейчас живут четверо из 5 украинцев. При этом за последний год украинцы обеднели на 10%. Наша страна занимает 83-е место в рейтинге развития общества ООН, потеряв 7 позиций всего за год.

В рейтинге же экономической свободы, который составляет Всемирный банк, Украина занимает 163-ю позицию - между Казахстаном и Гондурасом. Между тем, тогда как средняя зарплата в Украине составляет от 2 до 2,5 тысячи гривен, наши миллиардеры все чаще фигурируют в мировых рейтингах богачей.

И еще один показатель: Украина заняла предпоследнее – 100-е – место в «Рейтинге прогресса» аудиторско-консалтинговой компании ФБК.

Он был составлен на основе результатов самых известных мировых рейтингов, посвященных тем или иным аспектам развития стран. Наш индекс прогресса - «минус» 123. На последнем месте Боливия – «минус» 135. Как отмечается в докладе ФБК, Украина опустилась во всех рейтингах, кроме рейтинга по Индексу конкурентоспособности. Наибольшая потеря для нас наблюдается по Индексу экономической свободы – с 112 на 164 место, а также по Индексу восприятия коррупции – с 99 на 134 место. Индекс экономической свободы в Украине – самый низкий в Европе.

Идем не туда...

Что же на самом деле происходит – или «рулевые» откровенно лгут о своих экономических победах «над отстойным наследием оранжевой команды»?

Заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей Кульпинский считает, что рейтинги всего лишь подтвердили, что как и у предыдущего, так и у нынешнего правительства отсутствуют какие-либо новые идеи регулирования экономики, стимулирования инвестиций, повышения производительности, а присутствует всего лишь слепое копирование далеко не всегда удачного мирового опыта - покупка Национальным банком ценных бумаг правительства, заимствование денег на соцвыплаты, приватизация, принятие Налогового кодекса, пенсионная реформа. При нынешней государственной политике Украина и в следующем году останется в рейтинге стран с наихудшей экономикой.

«Необходимы кардинальные меры для улучшения инвестиционного климата, регулирования банковского сектора, в частности, сферы кредитования, изолирования экономики от внешних источников финансирования, в т.ч. Международного валютного фонда, мобилизации внутренних источников, которые более дешевые и не выдвигают отягощающих условий», - отметил эксперт.

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, считает, что с выводами «Рейтинга прогресса» можно не согласиться. Во-первых, последнее время в Украине имеет место политическая стабильность. Во-вторых, финансовая система страны развивается достаточно динамично, что отражается в устойчивой работе банковского сектора, стабильном курсе гривни, развитии новых биржевых продуктов и так далее. Также последнее время имеют место преобразования в трудовом законодательстве. То есть, выводы данных исследований необъективны и однобоки.

«Тем не менее, нужно признать, что большинство рейтингов свидетельствуют, что в Украине слабо обстоят дела с борьбой с коррупцией, а частная собственность не до конца защищена. На это стоит обратить пристальное внимание при проведении политики повышения уровня инвестиционной привлекательности страны», - отметил эксперт.

Что касается журнала «Forbes», то, как сказал эксперт, «он несколько исказил экономическую ситуацию в разных странах мира. По ВВП на душу населения, согласно данным за 2010 год, Украина занимала 40 место среди 227 стран. По уровню безработицы - 98 место среди 200 стран (8,4%). По размеру государственного долга - 78 место среди 132 стран (38,6% ВВП). Становится непонятным, по каким критериям журнал «Forbes» принимал такое решение?».

«В стране принята пенсионная реформа и закон о рынке земли, что дает возможность возобновить сотрудничество с МВФ, активизировать бизнес-процессы в сельском хозяйстве, сократить в перспективе дефицит Пенсионного фонда и госбюджета. Возможно, «Forbes» исходил из потерянных возможностей украинской экономики, непростой ситуации с коррупцией и инфляцией в стране. Однако, несмотря на эти факторы, говорить, что Украина занимает четвертое место среди 10 худших экономик мира, необъективно. Можно привести огромное количество экономик Латинской Америки, Африки, стран Азии, где положение намного хуже», - подчеркивает Н.Ивченко.

Марьян Заблоцкий, аналитик АО «Эрсте Банк», отмечает, что «подобных рейтингов существует довольно много, и фокусируются они преимущественно на механизме ведения бизнеса. Эти рейтинги в основном негативно оценивают Украину из-за бюрократических процедур в этой сфере. К примеру, Всемирный банк поместил Украину на 181 место из 183 стран по механизму налогообложения, 179 место - по легкости получения разрешений на строительство».

По словам эксперта, «относительно экономики и того, насколько качественная жизнь людей, то лучшим индикатором является индекс человеческого развития ООН, согласно которому Украина занимает 71 место в мире. Если принимать во внимание лишь финансовую часть вопроса, к примеру, ВВП, то Украина будет находиться примерно на 100 месте по уровню доходов населения».

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, отмечает, что «рейтинги всегда вызывают много споров и дискуссий. Любая методика их составления вызывает критику. Но в целом оценки "Forbes" и ФБК являются объективными, хотя и не учитывают всех деталей нашей экономики».

По мнению эксперта, главная проблема Украины – отсутствие среднего класса. «До кризиса он пытался «стать на ноги». Но с девальвацией и обесцениванием вкладов, ростом безработицы резко снизилось реальное благосостояние населения. А введение Налогового кодекса, что по сути можно назвать ужесточением фискального давления, привело к тому, что средний класс фактически превратился в класс бедняков. В результате, в Украине есть небольшая группа очень богатых людей, которые, согласно рейтингу "Forbes", входят в «мировой клуб миллиардеров». Большинство стран Латинской Америки, фактически все страны Африки и отдельные государства Азии (к этому списку относятся Россия, Беларусь и Казахстан) имеют аналогичную модель развития. И данный принцип является причиной того, что экономику Украины считают неэффективной и малопривлекательной», - подчеркивает А.Охрименко.

К тому же, по его словам, модель «очень богатые и очень бедные» создает предпосылки развития теневой экономики. Ее долю оценивают от 40 до 60% ВВП. В целом страна развивается рывками, скачками. Поэтому, правы те рейтинги, которые считают Украину «неблагополучной» в плане инвестирования».

Конечно, кто же будет вкладывать деньги в страну, которая так и не смогла за 20 лет определиться, по какому принципу развиваться – европейскому (согласно территориальной принадлежности), либо азиатскому - с учетом «дружеских» отношений. Между тем, кроме рейтингов существуют и другие показатели. К примеру, опросы. Как выяснил Центра Разумкова, более 60% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. А это о многом говорит…

Нана Черная (УНИАН)