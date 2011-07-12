Более 90% плательщиков НДС в июне подали отчетность в электронном виде – ГНСУ

В июне 2011 года 91% плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) подали налоговую отчетность в электронном виде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно информации пресс-службы ведомства, средствами E-mail отчитались 124 тыс. налогоплательщиков, на дискете отчетность предоставили 94 тыс., всего 218 тыс. Это составляет 91% от общего количества плательщиков НДС, которые отчитывались. По сравнению с маем 2011 года, в июне количество плательщиков НДС, которые подали налоговую отчетность средствами E-mail, увеличилась на 5 тыс. плательщиков.

Таких результатов удалось достичь, в первую очередь, за счет проведения разъяснительной работы, встреч с плательщиками и т.д.

ГНСУ также доработает программное обеспечение по принятию реестров, полученных и выданных налоговых накладных, имеющих большой объем.