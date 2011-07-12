ГНСУ с 15 июля начнет проводить он-лайн консультации для налогоплательщиков

С 15 июля Государственная налоговая служба Украины вводит интернет-сервис он-лайновых консультаций для налогоплательщиков – «Дежурный по стране».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, об этом говорится в поручении заместителя председателя ГНСУ Александра КЛИМЕНКО председателям региональных органов ГНС.

Ежедневно специалисты 27-ми региональных налоговых администраций в режиме он-лайн будут отвечать на вопрос налогоплательщиков, будут давать разъяснения по действующему законодательству и пр. Сервис будет работать с 10 до 17 часов.

В отличие от других форм он-лайновых консультаций, которые проводились налоговыми органами в прошлом, общение с сотрудником службы будет проходить на постоянной основе и в реальном времени.

Воспользоваться услугами «Дежурного по стране» можно будет с 15 июля с помощью портала «Бухгалтер.com.ua» или через официальный веб-сайт ГНС Украины.