Налоговая милиция обеспечила возмещение ущерба государству на 297 млн. грн.

Налоговая милиция по направленным в суды в 2011 году уголовным делам обеспечила возмещение государству ущерба, нанесенного минимизаторами налогов, в сумме 297 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В частности, как отметили в пресс-службе, следователи налоговой милиции ГНСУ в Луганской области завершили следствие по уголовному делу, возбужденному относительно директора двух обществ с ограниченной ответственностью, который уклонился от уплаты налогов на сумму 25 млн. грн.

Руководитель двух предприятий Луганской области скрыл от налогообложения финансово-хозяйственные операции, а также незаконно включил в состав налогового кредита суммы НДС по несуществующим операциям.

По данному уголовному делу не уплаченные налоги в размере 25 млн. грн. были полностью возмещены, а также возмещен вред, нанесенный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции и пеня) в сумме 4,6 млн. грн.

Ввиду этих обстоятельств дело было направлено в суд для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности, что предусмотрено ч.4 ст.212 Уголовного кодекса.