Следующий раунд переговоров по ЗСТ между Украиной и ЕС состоится 19-23 сентября

Брюссель. Следующий раунд переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС состоится 19-23 сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня украинским журналистам заместитель министра по вопросам экономического развития и торговли Валерий ПЯТНИЦКИЙ после завершения консультаций в рамках переговоров относительно создания зоны свободной торговли.

“Будет раунд переговоров с 19 сентября. Ну, я не говорю, что он будет абсолютно окончательным, но я думаю, что он будет очень серьезным этапом для подведения итогов”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о новом соглашении об ассоциации с 2007 года, а о создании зоны свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации - с 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.