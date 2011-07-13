Евро продолжил падение на фоне негативной ситуации в еврозоне

На торгах во вторник, 12 июля, евро подешевел к доллару на фоне роста опасений по поводу экономической ситуации в еврозоне после понижения Moody`s долгового рейтинга Ирландии.

Так, к закрытию торговой сессии евро подешевел к доллару до 1,3976 доллара за евро против 1,4030 доллара за евро днем ранее.

Доллар подешевел к японской валюте - до 79,24 иены за доллар против 80,26 иены за доллар в понедельник, 11 июля.

Международное рейтинговое агентство Moody`s снизило суверенный долговой рейтинг Ирландии на одну ступень: с отметки "Baа3" до отметки "Ba1" с сохранением "негативного" прогноза. Рейтинговое действие отражает опасения специалистов о том, что по завершении программы финансовой помощи от Евросоюза и МВФ, которая заканчивается в 2013 году, Ирландии может потребоваться дополнительная внешняя финансовая поддержка от ЕС и МВФ.

Влияние на курс евро к доллару оказывали и опасения по поводу распространения долгового кризиса еврозоны на другие экономики, в частности, на Италию. Доходность по десятилетним гособлигациям этой страны выросла до самой высокой с 1997 года отметки в 6%, передает Bloomberg.