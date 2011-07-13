США не смогут выплачивать пенсии уже в августе - Обама

Президент США Барак Обама заявил, что пенсии могут быть не выплачены уже в августе, если Белый дом и конгресс не придут к соглашению о поднятии потолка госдолга, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters. По словам Обамы, обладатели права на пенсионные выплаты, а также, возможно, инвалиды и участники войн, получающие пособия, могут уже 3 августа недосчитаться этих средств.

"Я не могу гарантировать, что эти пенсии будут выплачены 3 августа, если мы не решим вопрос /о потолке госдолга/. В казне может просто не оказаться денег", - сказал Обама в интервью для телеканала CBS.

По итогам 2011 финансового года бюджетный дефицит США, согласно прогнозам, составит около 1,5 триллиона долларов. Шестнадцатого мая США преодолели очередной потолок госдолга, определенный конгрессом в прошлом году в 14,3 триллиона долларов. Теперь у администрации есть несколько недель, чтобы избежать технического дефолта, который может произойти уже после 2 августа, если конгресс не проголосует за повышение уровня потолка. Члены конгресса, преимущественно республиканцы, отказываются рассматривать вопрос о повышении потолка, заявляя о том, что администрация должна представить одновременно и план снижения расходов на госуправление. Белый дом предлагает повысить верхний предел на 2,4 триллиона долларов. Интенсивные переговоры о потолке госдолга безрезультатно продолжаются с конца мая.

Потолок госдолга - уникальное определение, существующее только в США. Впервые американский конгресс определил максимальный уровень долга в 1917 году и с тех пор постоянно повышал его. С начала 2000-х годов делать это приходилось чаще, и за этот период он поднимался 10 раз. В последнее десятилетие запускать печатный станок США приходилось из-за дорогостоящих войн в Ираке и Афганистане и последовавших за ними программ помощи "молодым демократиям", а также из-за мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Если более 30 лет назад размер госдолга оценивался в 908 миллиардов долларов, то с начала 1980-х годов он начал расти стремительными темпами и уже в 1982 году составил 1 триллион долларов, а к 1996 году - 5 триллионов. Показателя в 10 триллионов госдолг достиг в 2008 году, когда из-за рецессии существенно снизился объем собираемых налогов, а правительству пришлось тратить большие средства на социальные программы и борьбу с безработицей.