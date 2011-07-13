На сегодняшних торгах укрепление доллара продолжится - эксперт

На торгах в среду, 13 июля, продолжится укрепление доллара США к высокодоходным конкурентам, а также снижение «зеленого» к японской иене и швейцарскому франку. По паре EUR/USD возможно снижение до уровня 1.3800, по GBP/USD – до 1,5850. USD/CHF может обновить исторический минимум в районе 0.8250, поддержкой по USD/JPY может служить уровень 79.00, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в среду участники рынка ожидают публикации данных по уровню безработицы в Великобритании, которые могут вызвать снижение курса фунта, так как, по прогнозам, этот показатель может вырасти. Во второй половине суток основным «двигателем» ранка может стать выступление главы ФРС США Бена Бернанке с полугодовым докладом по денежно-кредитной политике.