Экономика Украины нуждается в планировании - эксперт

В проекте Программы правительства на 2012 год четко отражено намерение Кабмина ввести элементы планирования экономики, и это намерение укладывается в общие закономерности развития экономики.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал президент Центра антикризисных исследований, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав ЖАЛИЛО.

«В той ситуации, которую мы имеем на сегодня в экономике Украины, в нее обязательно должны быть привнесены плановые принципы, процессы, связанные с программированием и планированием экономики», - считает эксперт.

В первую очередь, это касается деятельности государственного сектора экономики, бюджетных инвестиций и т.д. «Они однозначно должны быть возобновлены», - заявил Я.ЖАЛИЛО.

Эксперт подчеркнул, что экономика должна быть адекватной тем вызовам, которые бросает посткризисный период: новый фактор конкурентоспособности, новые вызовы со стороны международных финансовых потоков, мировой конкуренции.

Сделать украинскую экономику соответствующей требованиям времени — это и есть задача модернизации, курс на которую озвучен в публичных заявлениях руководства Кабмина, в послании Президента Верховной Раде, отмечает эксперт. «Во-первых, имеется в виду технологическая модернизация: инвестиционно-инновационная политика, направленная на обеспечение технической конкурентоспособности украинских компаний, украинских продуктов. Во-вторых, это организационная модернизация, повышение эффективности организации ведения бизнеса: где-то это возможность укрупнения, где-то, наоборот, развитие малого и среднего бизнеса. В-третьих, это модернизация регуляторных механизмов. Речь идет о модернизации бюджетной политики, то есть повышении эффективности сбора налогов и эффективности распределения бюджетных ресурсов, пенсионной политики (что уже произошло), гуманитарной политики, где нужно переходить от примитивного ограничения основных параметров инфляции — к дееспособности гуманитарной политики, то есть ее способности обеспечивать инвестиционные процессы, кредитование, внутренний спрос и т.п.», - говорит Я.ЖАЛИЛО.

Как сообщал УНИАН, в июле правительство планировало утвердить Программу социально-экономического развития страны на 2012 год. Помимо этого правительство начало готовить Государственную программу социально-экономического развития Украины на 2013-2015 годы.

Комментируя работу правительства по разработке Программ развития страны, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ отметил, что «впервые за годы независимости мы смогли реально перейти от ручного управления страной к нормальному среднесрочному и долгосрочному планированию».

Он также отметил определяющую роль государства в долгосрочном стратегическом планировании во всех странах, достигших значительных результатов в своем развитии за сравнительно небольшие промежутки времени. «Мировой экономический кризис в очередной раз ясно показал, что бизнес - прекрасный тактик, но плохой стратег. Рынок не может планировать развитие страны... именно государства взяли на себя роль антикризисных менеджеров".

Говоря о проекте Программы социально-экономического развития страны на 2012 год, первый вице-премьер отметил: «Этот документ в первую очередь определяет цели и задачи власти в будущем году. Он также содержит конкретные показатели, по которым общество сможет оценить качество ее работы в той или иной сфере. И только на основе четкого понимания целей и задач будет формироваться государственный бюджет. Отныне схема должна быть только такой: цели - задача - механизмы - ожидаемые результаты - ресурсы (финансирование)».