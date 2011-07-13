Минфин разместил ОВГЗ на 285 млн. грн.

Министерство финансов Украины во вторник, 12 июля, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 285 млн. грн..

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвестиционной компании Dragon Capital.

Всего из четырех серий облигаций был размещен один выпуск трехлетних бумаг с доходностью 10,1%

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея ФУРСЫ, "данный уровень совершенно не соответствует рыночному и, вероятно, стал результатом телефонного разговора банков и правительства".

"Результат аукциона показал, что статус-кво на рынке сохранился. Минфин не сдается, откладывая решение проблемы на будущее", - отметил С.ФУРСА. По его словам, привлеченный объем недостаточен для рефинансирования выпусков ОВГЗ, погашаемых на этой неделе, и правительство будет использовать собственные средства. "Основная цель для Минфина — показать нерушимость стратегии по снижению доходности государственных облигаций. Насколько эта демонстрация была убедительна — вопрос открытый", - сказал С.ФУРСА.