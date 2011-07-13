Межбанк: котировки без именений - 7,9860/7,9905 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись без изменений – 7,9860/7,9905 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2830/34, котировки по евро-гривне поднялись – 11,2195/11,2275. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар опустились– 1,3993/95 (вторник — 1,3926/28).

Во вторник НБУ на рынок не выходил.