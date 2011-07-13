Клюев: средства за админуслуги "находятся вне зоны госбюджета"

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил руководителям центральных органов исполнительной власти обеспечить открытие отдельных счетов в системе Госказначейства для перечисления платы за предоставление административных услуг, а также потребовал от членов правительства обеспечить поступление в казначейство средств от предоставления таких услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что за первое полугодие в казначейство поступило лишь 2,5 млн. грн. от предоставления административных услуг.

«Это означает, что колоссальный финансовый ресурс находится вне зоны Госбюджета Украины», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что ни один регион, кроме Киева, и ни один центральный орган исполнительной власти не перечисляет средства, полученные от предоставления админуслуг, в казначейство.

«Ни один регион, кроме Киева, и ни один центральный орган исполнительной власти – ни одно министерство – никто; только Киев перечисляет все средства от административных услуг на казначейские счета», - сказал А.КЛЮЕВ.

«Пожалуйста, в этом вопросе прошу навести порядок», - сказал А.КЛЮЕВ.