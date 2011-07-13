Разработаны критерии, определяющие позитивную историю плательщика НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разработала проект правительственного постановления, согласно которому предлагается утвердить критерии, определяющие историю плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) как позитивную.

Текст проекта постановления размещен на официальном сайте ГНСУ.

Согласно критериям, история плательщиков НДС считается позитивной, если на протяжении предыдущих 36 последовательных месяцев такие плательщики отвечали одновременно указанным критериям: против них не принимались решения об аннулировании регистрации плательщика НДС; налоговая отчетность подавалась в установленный законом срок; не установлено взаимосвязей с контрагентами - субъектами хозяйствования, деятельность которых имеет признаки фиктивности; сумма налогового кредита, сформированного контрагентами, местонахождение которых не установлено, составляет меньше 10% всего налогового кредита; доначисленные суммы налогов и сборов и суммы НДС, заявленные к бюджетному возмещению, не находились в административном или судебном обжаловании.

Предусматривается, что данные критерии будут действовать с 1 января 2014 года. «Начиная с 1 января 2014 года, камеральная проверка налоговой отчетности плательщиков налога, которые имеют позитивную налоговую историю, проводится органами государственной налоговой службы на протяжении 5 календарных дней со дня представления налоговой декларации по НДС», - отмечается в проекте постановления.