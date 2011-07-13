Кабмин установил нормы оплаты ответов на запросы в рамках доступа к публичной информации

13:21, 13 июля 2011
Финансы
1

Кабинет министров Украины установил предельные нормы оплаты расходов органов власти на печать или копирование ответов на запросы в рамках действия закона о доступе к публичной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Александр КУРДИНОВИЧ.

По его словам, соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

«Если ответ на запрос на информацию предусматривает копирование или печать документов в объеме больше 10 страниц, то за это будет установлена плата», - сказал А.КУРДИНОВИЧ.

По его словам, если ответ на запрос будет превышать 10 страниц текста, напечатанных на листах бумаги формата А-4, то плата будет составлять 0,1% от минимальной заработной платы, если ответ на запрос будет содержаться на 10 страницах, напечатанных на листах А-3 и больших форматов, то плата будет составлять 0,2% от минимальной заработной платы. А.КУРДИНОВИЧ отметил, что плата будет составлять соответственно 1 и 2 грн.

При этом он отметил, что размер фактических расходов на ответе на запросы на информацию будут устанавливать органы государственной власти, которые предоставляют ответы, но впределах, предусмотренных постановлением правительства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter