Кабмин установил нормы оплаты ответов на запросы в рамках доступа к публичной информации

Кабинет министров Украины установил предельные нормы оплаты расходов органов власти на печать или копирование ответов на запросы в рамках действия закона о доступе к публичной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Александр КУРДИНОВИЧ.

По его словам, соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

«Если ответ на запрос на информацию предусматривает копирование или печать документов в объеме больше 10 страниц, то за это будет установлена плата», - сказал А.КУРДИНОВИЧ.

По его словам, если ответ на запрос будет превышать 10 страниц текста, напечатанных на листах бумаги формата А-4, то плата будет составлять 0,1% от минимальной заработной платы, если ответ на запрос будет содержаться на 10 страницах, напечатанных на листах А-3 и больших форматов, то плата будет составлять 0,2% от минимальной заработной платы. А.КУРДИНОВИЧ отметил, что плата будет составлять соответственно 1 и 2 грн.

При этом он отметил, что размер фактических расходов на ответе на запросы на информацию будут устанавливать органы государственной власти, которые предоставляют ответы, но впределах, предусмотренных постановлением правительства.