На ремонт резиденций и вертолетных площадок для Януковича потратят 150 млн.грн. - СМИ

На ремонт резиденций и вертолетных площадок для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Форосе и Массандре потратят 150 млн. грн.

Об этом сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

В частности, реконструкция зданий государственных резиденций и строительство двух вертолетных площадок в Крыму будет стоить Государственному управлению делами 152,30 млн. грн.

Министерство экономического развития 6 июля согласовало Главному управлению санаторно-курортных заведений в АР Крым Госуправления делами соответствующую закупку строительных услуг в одном из учреждений Министерства обороны.

На реконструкцию зданий государственной резиденции №3 и строительство вертолетной площадки в пгт Массандра выделено 41,20 млн. грн.

Реконструкция и капитальный ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей государственных дач №9, 10 и строительство вертолетной площадки в пгт Форос будет стоить 64,50 млн. грн.

Также в пгт Форос будет проведена реконструкция зданий государственных резиденций №6 и 8, стоимость работ будет составлять 46,60 млн. грн.

Все работы должны быть выполнены с июня по декабрь 2011 года.

В обосновании закупок, проведенных по неконкурентной процедуре «у одного участника», выбор крымского предприятия Минобороны для выполнения работ объясняется его территориальной близостью к объектам строительства и их «режимностью». Необходимость выполнения этих работ не объясняется никак.

Издание напоминает, что сейчас продолжается строительство вертолетных площадок рядом с Верховной Радой в Киеве и рядом с музеем Тараса Шевченко под Каневом.

Ранее Госуправление делами для полетов В.ЯНУКОВИЧА за 7,50 млн. грн. на год арендовало вертолет Augusta 139.