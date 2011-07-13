МВФ призвал Италию к "решительным действиям" по сокращению расходов

Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Италии к "решительным действиям" по претворению в жизнь плана по сокращению бюджетных расходов для того, чтобы снизить сумму государственного долга, сообщает BBC.

В заявлении МВФ говорится, что Рим слишком оптимистично относится к перспективам экономического роста. "Руководство МВФ подчеркивает, что утверждение пакета по сокращению бюджетных расходов станет ключевым фактором, - говорится в заявлении фонда. - Некоторые руководители МВФ считают, что жесткие меры экономии в Италии окажут положительный эффект на фондовые рынки".

Международный валютный фонд также обращает внимание на то, что в планах Италии по проведению налоговой реформs отсутствуют необходимые детали.

Опасения по поводу финансового состояния Италии отразились на миланской бирже, которая во вторник закрылась падением в 4%, после чего индекс FTSE MIB все-таки поднялся на 1,2%.

Министр финансов Италии Джулио ТРЕМОНТИ предложил в ближайшие три года урезать бюджет на 48 млрд. евро (67 млрд. долларов). К 2014 г., по его плану, дефицит бюджета должен быть сведен к нулю. В настоящее время бюджетный дефицит Италии составляет 3,9% от ВВП страны.