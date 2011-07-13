ГНСУ предупреждает: мошенники под видом налоговиков вымогают деньги у предпринимателей

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) предупреждает о телефонном шантаже предпринимателей со стороны мошенников, называющихся налоговиками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, чтобы не стать жертвой мошенников налоговики призывают граждан, предпринимателей в случае получения информации о телефонных мошеннических действиях немедленно сообщать на многоканальный номер телефона ГНСУ 0-800-501-007 или в региональное подразделение управления внутренней безопасности в области.

Как сообщили в ГНСУ, недавно владельцу кафе в Хмельницкой области позвонил по телефону неизвестный и, представляясь руководителем Шепетовской областной госналогинспекции, требовал организовать банкет для комиссии из Киева, или оказать финансовую помощь на сумму 2 тыс. грн.

Владелец заведения сразу сообщил о звонке в Госналогслужбу. Во время проведения проверок сотрудники отдела внутренней безопасности при ГНС в области Шепетовского РО УМВД Украины были установлены другие звонки с того же номера телефона предпринимателям с требованиями организовать банкет, оказать финансовую помощь или пополнить мобильный счет. При этом, с одного частного предпринимателя злоумышленник требовал 150 тыс. грн.

Напомним, что налоговики неоднократно информировали о мошенниках, которые, представляясь руководителями органов налоговой службы, требовали от предпринимателей Винницкой, Полтавской, Сумской областей организовывать банкеты, а также перечислить средства на пополнение счетов мобильной связи.

Там также отметили, что согласно антикоррупционному законодательству подобные действия «псевдо-налоговиков», наказываются ограничениям свободы до 4 лет или лишениям свободы сроком до 3 лет.