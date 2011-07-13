Евросоюз выделит Украине 30 млн. евро на проведение реформ

Брюссель. Европейский Союз выделит Украине 30 млн. евро на проведение институциональных реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня Еврокомиссией в рамках национального индикативного плана для Украины на 2011-2013 годы.

Предполагается, что выделенные средства будут потрачены на проведение институциональных реформ в таких областях как подготовка к созданию зоны свободной торговли, санитария и миграция.

«Сегодняшним решением мы поддерживаем усилия украинского правительства, направленные на прогресс в ключевых реформах, в частности, в административной реформе», - заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.