Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9930-7,9950 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9860/7,9905, к 12:00 немного сузился спрэд – 7,9920/7,9955. К закрытию торгов ценовые уровни сузили спрэд – 7,9930/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2830/0,2834, к 12:00 цены повысились до 0,2831/0,2835. К закрытию торгов цены зафиксировались на уровне 0,2834/0,2837.

В России курс доллар-рубль понизился на ТОМе, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2299 (-0,0901).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3993/1,3995, изменяясь в достаточно широком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,2195/11,2275, к 12:00 цены повысились до 11,2379/11,2469. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 11,2362/11,2430.