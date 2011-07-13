Налоговики Кировоградской области увеличили перечисления в бюджет на 25%

В январе-июне 2011 года налоговики Кировоградской области увеличили поступления в государственный бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,9%, перечислив 328,8 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА Украины в Кировоградской области.

Рост поступлений по сравнению с 1-м полугодием 2010 года составил 65,5 млн. грн.

В общий фонд собрано 318,7 млн. грн., что составляет 123,3% показателя января-июня 2010 года (дополнительно поступило 60,2 млн. грн.) Увеличены показатели по сбору налога на добавленную стоимость на 52,9 млн. грн. (на 46,2%), налога на прибыль предприятий - на 41,3 млн. грн. (на 52,5%). В то же время поступления по акцизному сбору сократились на 20,7 млн. грн. (на 21,2%).

В январе-июне 2011 года работа по наполнению местного бюджета выполнена на 110,9%, всего перечислено 565,3 млн. грн.

В целом за 6 месяцев текущего года кировоградские налоговики собрали в бюджеты всех уровней 884 млн. грн.

Кроме того, за отчетный период в сводный бюджет дополнительно мобилизировано 27,5 млн. грн. налогового долга, из них в госбюджет – 18,7 млн. грн. Путем взыскания со счетов должников перечислено 595,5 тыс. грн., изъятия наличных денежных средств - 177 тыс. грн., реализации имущественных активов - 271,1 тыс. грн.

В судебном порядке с должников взыскано 2,8 млн. грн. Почти 640 тыс. грн. поступило от предприятий, находящихся в процедурах банкротства.

По состоянию на 1 июля 2011 года налоговый долг в бюджеты всех уровней по Кировоградской области составляет 243,8 млн. грн., в том числе в госбюджет - 189,6 млн. грн.