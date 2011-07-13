Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО заверил Всемирный банк, что ГНСУ модернизируется успешно.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГНСУ, во время встречи с представителями Всемирного банка Мартином РАЙЗЕРОМ и Вильямом ДОРОТИНСКИМ он отметил, что первый этап проекта модернизации Государственной налоговой службы близок к завершению.

По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день главной задачей украинских налоговиков является обновление технической и программной базы службы ради полноценного введения компьютерного администрирования налогов и электронного документооборота.

«Мы ставим перед собой цель - превратить налоговую в высокоэффективный орган государственной власти, который способен стимулировать как развитие экономики, так и наполнение бюджета для выполнения государством своих социальных обязательств перед гражданами», - сказал В. ЗАХАРЧЕНКО.

Второй этап программы модернизации налоговой службы начнется в следующем году. Председатель ГНСУ уверен, что эта работа будет успешной.

«Для того, чтобы вывести украинскую экономику в число наиболее развитых, нужно создать налоговое ведомство соответствующего уровня – по лучшим мировым стандартам. Именно над этим мы сейчас работаем. Нам приходится преодолевать огромное отставание от лучших образцов налоговой системы, но я верю, что мы справимся», - подчеркнул он.

Международные эксперты, в свою очередь, заинтересовались системой автоматического возмещения НДС и новыми методами дистанционного мониторинга налоговой дисциплины налогоплательщиков.