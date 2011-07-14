ФРС США готова продолжать смягчение монетарной политики - риски дефляции повышаются

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке заявил, что центробанк готов и в дальнейшем продолжать смягчение монетарной политики, если экономика страны будет продолжать ослабевать, а инфляция - снижаться, сообщает Reuters.

«Остается возможность того, что ослабление экономики может оказаться более сильным, чем ожидалось, и риски дефляции могут повыситься, подразумевая необходимость в дополнительной поддержке», - сказал Б.Бернанке.

Некоторые чиновники считают, что ФРС должна быть готова предоставить поддержку экономике, другие высказались против, ссылаясь на инфляционные риски.