Госпрограмма-2012: рост ВВП - 6,5%, промпродукции - 8,3%, инфляция – 7,9%

Правительство Украины рассчитывает, что в 2012 году рост ВВП в стране составит 6,5%, рост производства промышленной продукции - 8,3%, а инфляция будет в пределах 7,9%.

Об этом говорится в проекте Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, презентованной сегодня правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, первая презентация проекта Госпрограммы состоялась сегодня на заседании Коллегии Министерства экономического развития и торговли.

Кроме того, в 2012 году правительство ожидает повышения прожиточного минимума не менее чем на 23%, увеличения реальной зарплаты на 9%, минимальной пенсии - не менее чем на 16,2%.

По отраслям промышленности, согласно проекту Госпрограммы, рост производства в добывающей промышленности ожидается на уровне 4,6%, в энергетическом комплексе – 4,1%, в сельском хозяйстве – 5,8%, строительстве – 7%, перерабатывающей промышленности – 9,4%, в торговле – 9,8% в сфере транспорта и связи – 7,5%, по другим видам экономической деятельности – 5%.