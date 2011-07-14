Киевсовет поддержал повышение зарплат бюджетникам

Депутаты Киевсовета сегодня на пленарном заседании поддержали решение о внесении изменений в решение Киевсовета «О бюджете г. Киева на 2011 год».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсоветаады, внесение изменений предусматривает повышение уровня заработной платы работникам бюджетной сферы за счет дополнительной дотации из государственного бюджета. Увеличиваются средства на улучшение условий оплаты труда медработникам, оказывающие помощь больным заразной и активной формам туберкулеза.

«Вопрос повышения зарплаты работникам бюджетной сферы, врачам, учителям является крайне неотложным и актуальным. Это те люди, которые отвечают за нашу жизнь, за наших детей, поэтому как никто другой имеют право на достойную оплату труда. В частности, с 1 сентября 2011 года устанавливаются 20-процентные надбавки к должностному окладу педагогическим работникам. Думаю, это будет хорошим подарком нашим учителям к началу учебного года», - отметила заместитель киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА.