Кабмин пополнил перечень доходов, из которых платятся алименты

Кабинет министров Украины расширил перечень доходов, из которых платятся алименты, добавив в него государственную социальную помощь, которую получает инвалид с детства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики на официальном сайте.

Кабмин принял соответствующее постановление, которым вносятся изменения в перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц.

Данный перечень был утвержден правительственным постановлением от 26 февраля 1993 года №146. Согласно документу, было предусмотрено, что инвалид с детства платит алименты с получаемой пенсии. Это отвечало действующему законодательству. Алименты с государственной помощи не платились.

Изменениями в Закон “Об исполнительном производстве” предусмотрено, что инвалид с детства платит алименты также с государственной соцпомощи без учета суммы на уход за инвалидом.

Таким образом Кабмин, согласовал нормы законодательства с действующим перечнем доходов, из которых выплачиваются алименты.