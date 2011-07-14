Межбанк: торги по доллару - 7,9810/7,9945 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9810/7,9945 грн./долл., цены на российскую валюту повысились – 0,2843/0,2847 грн./рубль, котировки по евро-гривне поднялись – 11,3415/11,3490 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,4210/1,4212 долл./евро (среда, 13 июля, - 1,3993/1,3995 долл./евро).

В среду, 13 июля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.