Приезд туристов на Евро-2012 обеспечит рост реального ВВП на 0,8% - проект Госпрограммы

Приезд туристов во время проведения финальной части Чемпионата мира по футболу Евро-2012 обеспечит рост реального ВВП Украины на 0,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ, представляя проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.

«Благодаря туристам, которые посетят нашу страну во время проведения чемпионата, будет обеспечен рост реального ВВП на 0,8%», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он отметил, что это составит 12% от общего роста реального ВВП Украины в 2012 году.

Кроме того, реализация программы позволит обеспечить функционирование стадионов, построенных и реконструированных к Евро-2012, общей вместимостью 192 тыс. 439 мест.

Также будут реконструированы 5 международный аэропортов с пропускной способностью 147 тыс. 700 пассажиров в день в пиковый период проведения чемпионата.

Кроме того, программой предусматривается обустройство 21 пункта пропуска через государственную границу и введение в эксплуатацию 367 объектов по размещению туристов.