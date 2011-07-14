Минсоцполитики обнародовало список предприятий - крупнейших должников по зарплате
Министерство социальной политики Украины обнародовало список предприятий, имеющих самую большую задолженность по заработным платам перед своими работниками.
Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
Среди предприятий государственной и коммунальной формы собственности, имеющих наибольшую задолженность по зарплатам на 1 июля 2011 года, указаны следующие: завод им. Малышева, Судостроительный завод имени 61 коммунара, Харьковский государственный приборостроительный завод им. Шевченко, завод «Генератор», Киевский госзавод «Буревестник», Запорожское госпредприятие «Радиоприбор», Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт, Запорожское госпредприятие «Кремнийполимер», Научно-исследовательский институт аэроупругих систем, Горловский химический завод, Лисичанский завод резиновых технических изделий, ОАО «ХК «Краян», Николаевский ремонтно-механический завод, Харьковский электромеханический завод, Харьковский завод электроаппаратуры, Киевское госпредприятие «Изумруд», Житомирское государственное коммунальное трамвайно-троллейбусное управление, ХКП «Горэлектротранс» и КП «Надра Кіровоградщини».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, сумма задолженности по зарплатам на данных предприятиях не указывается в связи с тем, что эта информация является коммерческой тайной.
Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в Украине задолженность по выплате заработной платы в мае 2011 года по сравнению с апрелем сократилась на 1% и на 1 июня т.г. составила 1,263 млрд. грн. С начала года задолженность выросла на 3,7%.