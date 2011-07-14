На сегодняшних торгах возможен новый этап ослабления доллара - эксперт

На торгах в четверг, 14 июля, возможен новый этап ослабления американской валюты против основных конкурентов. Скорее всего, по отношению к доллару сильно укрепятся швейцарский франк и иена. По USD/CHF поддержкой будет уровень 0.8000, по USD/JPY – 78.00. Пара EUR/USD, вероятно, будет торговаться в диапазоне 1.4100–1.4250, GBP/USD попытается пробиться выше отметки 1.6150, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в четверг рынок ожидает большое количество важных экономических новостей. Так, основное внимание стоит обратить на релизы американских данных: цифры по инфляции производителей и число первичных заявок на получение пособия по безработице. Кроме того, на сегодня запланировано выступление главы ФРС США в Сенате с полугодовым докладом.