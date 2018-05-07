Украинцев лишат потребительских кредитов?

Национальный банк Украины на днях предупредил – рынок кредитования в преддверии кардинальных изменений. В планах регулятора – остудить пыл банков в предоставлении потребительских займов. Как пояснил первый заместитель председателя НБУ Юрий Колобов, «мы видим угрозу в этом процессе. Мы работаем над увеличением резервирования и нормативов под потребкредитование». По его словам, соответствующие документы могут быть приняты в течение ближайших двух недель.

Действия регулятора на первый взгляд выглядят немного странно. Согласно официальным данным НБУ, в мае банками было выдано физлицам кредитов (с учетом пролонгированных) на 9 млрд. грн. Ранее сумма составляла 7-8 млрд. грн. То есть, критический рост не наблюдается. При этом юридическим лицам ежемесячно предоставляются займы на сумму более 90 млрд. грн. Следует также учесть, что население регулярно погашает «старые долги», поэтому за январь-июнь т.г. общая сумма займов, выданных физлицам, не выросла, а сократилась почти на 1,4 млрд. грн.

Как отмечает директор юридического департамента НБУ Виктор Новиков, «речь не идет об ограничении в целом кредитования административным путем, мы ограничиваем риски при осуществлении банковских операций, в том числе и по кредитованию. Именно эту цель мы преследуем, а не буквальный запрет». При этом он напомнил, что «массовость, скорость (упрощенное оформление) при предоставлении потребительских кредитов, что имело место до кризиса, привело к проблемам».

С ним солидарен председатель правления "Банка Кипр" Владислав Байрака.

По его мнению, банки, которые сейчас активно предлагают беззалоговые потребительские кредиты, вскоре столкнутся с новыми случаями плохого обслуживания этих займов клиентами. «Конкуренция на рынке потребительских кредитов растет, и это логично, ведь ипотека и автокредитование пока далеки от докризисного уровня, а банкам нужно зарабатывать на займах, чтобы перекрывать свои расходы по депозитным операциям», - отмечает банкир.

Он считает, что часть нынешних потребительских займов, которые выдаются без залога, в ближайшем будущем перейдет в категорию «токсичных» активов банков. «Уровень инфляции выходит за рамки правительственных доходов, реальные доходы населения не растут, поэтому часть граждан наверняка перестанет должным образом обслуживать кредиты, проценты по которым находятся в диапазоне 35-60%. Впрочем, с учетом таких высоких ставок и при наличии большего количества клиентов, желающих взять кредит, банки все равно должны заработать на новых «потребностях», - сказал В.Байрака.

Дмитрий Зинков, председатель Правления АО «ОТП Банк», тоже поддерживает действия регулятора. «В Украине группа ОТП только вышла на рынок потребительского кредитования, но уже успела убедиться, что данный вид бизнеса требует более жесткого регулирования, чем на данный момент. Предложенные изменения действительно серьезно повлияют на рынок и могут привести к пересмотру кредитной политики банков. Но, в то же время, они обезопасят как банкиров от необдуманного наращивания объемов потребкредитования, так и клиентов, которые будут тщательнее взвешивать соотношение своих потребностей и финансовых возможностей», - подчеркнул Д.Зинков.

Между тем, начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын считает, что «ограничение потребительского кредитования, несомненно, ограничит способность банков зарабатывать на высокомаржинальных продуктах и может замедлить восстановление банковского сектора, поскольку темпы роста их прибыльности будут менее значительными».

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, отмечает, что «НБУ, вероятно, решил ограничить потребительское кредитование в результате дефицита счета текущих операций (он в мае был в 2,5 раза больше апрельского - 746 млн. долл. против 293 млн. долл.)».

«В первую очередь, подобное решение НБУ основывается на желании снизить размер импорта товаров в Украину, часть которых покупается за счет потребительских кредитов. Это - машины, электроника, бытовая техника, мебель. Также данное решение будет стимулировать банки больше кредитовать ипотеку и реальный сектор экономики. К примеру, в мае портфель ипотечных кредитов в гривне составил лишь 9,92 млрд. по сравнению с 9,84 млрд. в апреле. То есть, коммерческие банки больше ориентируются на потребкредитование населения, чем на ипотеку, что ухудшает состояние текущего счета платежного баланса и подрывает стабильность гривни в среднесрочном плане», - подчеркивает эксперт. Вместе с тем, ужесточение рынка кредитования, по словам Н.Ивченко, вряд ли окажет существенное влияние на темпы роста экономики Украины и скорость выхода страны из кризиса.

В свою очередь, Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, отмечает, что «крупные покупки наличной валюты (что призваны ограничить нововведения НБУ), которые наблюдаются с начала года, мало имеют общего с потребительским кредитованием. Они приходятся на «теневую экономику», которая потребкредиты не берет. Теоретически потребительское кредитование больше влияет на темпы инфляции. И если говорить о том, что рост займов стимулирует спрос на импорт и, как результат, спрос на валюту, то официальные данные этому противоречат. Согласно информации Госкомстата, за январь-май т.г. львиную долю импорта составляет природный газ и нефть - порядка 40%, а на долю бытовой техники или автомобилей приходится всего 7%».

«В этой связи инициативы НБУ следует считать упреждающей мерой, направленной на сдерживание активности банков в сфере кредитования. В конечном итоге они приведут к повышению ставок на займы для физических лиц и сокращению участников этого рынка. А НБУ получит возможность подстраховать банковскую систему от возможных рисков. В данных условиях ломбарды, кредитные союзы и финкомпании получат возможность перетянуть на себя розничное кредитование. Но не стоит ожидать роста объемов кредитования населения с их стороны, так как их процентные ставки значительно выше банковских. Другими словами, население лишат возможности брать кредиты», - подытожил А.Охрименко.

Похоже, к последнему комментарию не стоит даже что-либо добавлять…

Елена Быстрицкая (УНИАН)