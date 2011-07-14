Депутат предлагает создать при НБУ подразделение по защите прав потребителей финуслуг

Народный депутат Украины Юрий ПОЛУНЕЕВ предлагает создать при Национальном банке Украины подразделение по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе презентации «Финансовые услуги и защита прав потребителей в Украине».

«Идея - создать эту инспекцию как отдельное автономное подразделение Национального банка Украины» - сказал Ю.ПОЛУНЕЕВ.

В тоже время, председатель правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимир ЛАВРЕНЧУК считает, что работа такого института в данном формате не будет эффективной.

«Я не думаю, что будет эффективным предложение дать Нацбанку функцию защищать права потребителей. Думаю, что пресса, общество и активная критика тех, кто предлагает некачественный продукт, - для банков наиболее уязвимое место. По этому я думаю, что это наилучший метод надзора за банками (за качеством предоставляемых ими услуг)» - говорит В.ЛАВРЕНЧУК.

В Нацбанке поддерживают идею создания такой структуры, при этом больше склоняются к тому, что такая структура должна быть автономной, или же работать при Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей, которая сегодня несколько «отстранилась» от вопроса защиты интересов потребителей финуслуг.

«Мы рассматриваем вопрос относительного того, чтобы не создавать отдельные подразделения в каждом регуляторе, и … нужно рассматривать возможность создания отдельного органа по защите прав потребителей финансовых услуг, самостоятельный государственный институт. Но это пока еще дискуссия», - сказал директор юридического департамента НБУ Виктор НОВИКОВ. - «Наверно действительно необходимо, чтобы это была отдельная государственная инспекция или работала непосредственно в составе Госпотребинспекции».