Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9930-7,9970 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9910/7,9945, к 12:00 немного сузился спрэд 7.9920/7.9940. К закрытию торгов ценовые уровни расширили спрэд 7,9930/ 7,9970 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2843/47, к 12:00 цены повысились - 0.2848/51. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 28.0425 (-0.1825).

К закрытию торгов цены зафиксировались 0,2849/52 В России курс доллар-рубль повысился на ТОМ’е, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0890.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4198/99, изменяясь в достаточно широком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,3415/11,3490, к 12:00 цены повысились - 11,3690/11,3759.

К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились - 11,3369/ 11,3465.