Кабмин планирует, что в 2012 году доходы Сводного бюджета увеличатся до 434,9 млрд. грн.

Правительство планирует, что в 2012 году доходы Сводного бюджета увеличатся на 15,2% - до 434,9 млрд. грн.

Об этом говорится в проекте Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, презентованном сегодня на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.

«Благодаря экономическому росту, доходы сводного бюджета Украины увеличатся на 15,2% - до 434,9 млрд. грн…», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в проекте правительственной программы также прогнозируется, что в 2012 году рост ВВП в стране составит 6,5%, рост производства промышленной продукции - 8,3%, а инфляция будет в пределах 7,9%.