Положительный финрезультат предприятий Украины составил 34,05 млрд. грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-мае 2011 года составил 34 млрд. 047,4 млн. грн. против 20 млрд. 165,5 млн. грн. за январь-май 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-мае 2011 года прибыль получили 56,8% предприятий страны – они завершили январь-май текущего года с финансовым результатом 76 млрд. 553,1 млн. грн.

С убытком январь-май т.г. завершили 43,2% предприятий Украины, их финрезультат составил 42 млрд. 505,7 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 45,9% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 18 млрд. 247,1 млн. грн. Прибыль получили 54,1% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 41 млрд. 490,2 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-май 2011 года составил 23 млрд. 243,1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

В январе-декабре 2010 года прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили 2010 год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком январь-декабрь 2010 года завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.