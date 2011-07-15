Киевсовет отказался продавать пакет акций банка «Хрещатик», принадлежащий территориальной общине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято в ходе рассмотрения вопроса о внесении изменений в программу приватизации коммунального имущества территориальной общины Киева на 2011-2012 годы.

Проект решения также предусматривал продажу 30% акций, принадлежащих территориальной общине, ЗАО «НПЦ « Борщаговский химико-фармацевтический завод» (улица Мира, 17), а также пакет «25% плюс 1 акция» ОАО « Киевспецтранс » (Проспект Правды, 85).

Касательно банка «Хрещатик», был предусмотрен продажу 24,525% акций предприятия.

Также проект изменений в программу приватизации коммунального имущества предусматривал приватизацию помещения на улице Межигорской, 2-А.

За подготовленный КГГА проект решения на сессии Киевсовета проголосовали лишь 58 из 97 зарегистрированных в зале депутатов. При том, что для утверждения решения необходим 61 голос.

Таким образом, все упомянутые объекты не были внесены в программу приватизации коммунального имущества столицы на 2011-2012 годы.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер партии «УДАР», председатель фракции своего имени в Киевсовете Виталий КЛИЧКО заявил, что столичная власть собирается отдать в частные руки детский музыкальный театр по ул. Межигорской на Подоле.

По его словам, в проекте решения о внесении изменений в Программу приватизации коммунального имущества на 2010-2012 годы, который вынесен на рассмотрение сессии городского совета столицы 14 июля, КГГА, в частности, предлагает включить в перечень объектов приватизации помещение Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества, что на ул. Межигорской, 2 общей площадью 753 кв. м.

В.КЛИЧКО отметил, что здание театра признано памятником архитектуры и занесено в государственный реестр, то есть приватизировать его невозможно по закону, поскольку сегодня действуют мораторий на отчуждение объектов культуры и мораторий на приватизацию объектов культурного наследия. Более того, приватизация этого здания запрещена Законом Украины «О перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации», отметил лидер партии «УДАР».

Также вчера, комментируя решение выставить на продажу пакет «25% +1» акций банка «Хрещатик», заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО заявил: «Содержание банка «Хрещатик» за средства киевлян считаю нецелесообразным, ведь он не выполняет никакой социальной функции».

Он отметил, что сейчас номинальная стоимость пакета акций банка, которым владеет город, - 196 млн. грн.

По его мнению, коммерческий банк - профильный актив для города, а содержать муниципальный банк есть смысл лишь в том случае, когда 100% его акций принадлежат городу.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, если бы банк был полностью муниципальным, он бы мог выполнять социальные функции для горожан, сегодня же это коммерческое учреждение, основной целью которого является получение прибыли. Выкупать же его сейчас с дебиторской задолженностью нерентабельно, добавил заместитель председателя КГГА.

«От продажи муниципального пакета акций мы сможем привлечь в бюджет города около 300 млн. грн. и направить их на более неотложные потребности, как то строительство детских садов или капитальный ремонт больниц», - отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года.

По состоянию на 1 июля 2006 года, 51,16% акций банка «Хрещатик» контролировало Главное финансовое управление городской государственной администрации, 34,22% - закрытое акционерное общество "Укрфинком".

В результате дополнительных эмиссий акций банка «Хрещатик», проведенных с конца 2006 г., и невыкупа Киевской горгосадминистрацией части эмиссионных акций банка пропорционально своей доли в уставе, по состоянию на 2010 г. доля города уменьшается с 51% акций до 23,7%. Таким образом, КГГА утратила контроль над банком.

28 октября 2010 г. пресс-служба банка сообщила, что на собрании акционеров 27 октября были утверждены результаты закрытой дополнительной эмиссии акций на 111,1 млн. грн. (номинал одной акции - 1144 гривни), в результате чего КГГА совместно с коммунальными предприятиями увеличила свою долю в капитале банка «Хрещатик» с 23,7037% до 25%+1 акция.

Также на этом собрании 27 октября был переизбран на следующий срок состав наблюдательного совета, и новым членом избран, в частности, представитель Главного финансового управления КГГА Р.КРАМАРЕНКО.